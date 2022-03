Tom Cruise sera célébré sur la Croisette

Festival de Cannes : Tom Cruise présentera la suite de «Top Gun» sur la Croisette

La star américaine foulera le tapis rouge du Festival de Cannes, avant la Première de «Top Gun: Maverick». Virginie Efira sera la maîtresse de cérémonie.

Mercredi 16 mai 2022, on vous annonçait que le biopic sur Le King réalisé par Baz Luhrmann, «Elvis», ferait partie des films sélectionnés au prochain Festival de Cannes , tandis qu’une rumeur courait sur la présence de «Top Gun: Maverick», avec Tom Cruise, sur la Croisette. Ce jeudi 17 mai 2022, les informations concernant la star de «Top Gun» et «Mission impossible» se concrétisent.

La suite du film culte des années 1980 sera bel et bien présentée lors du 2e jour du Festival de Cannes, mercredi 18 mai 2022, révèle Deadline. Mais ce n’est pas tout: Tom Cruise, qui a fait livrer des gâteaux en jet privé sur le tournage de «Mission impossible 7», sera en chair et en os au Palais des festivals. La soirée débutera en rendant un hommage particulier à l’acteur et producteur de 59 ans ainsi qu’à sa carrière. Une conversation aura lieu entre l’acteur et le journaliste Didier Allouch, avant de laisser place à la Première mondiale de «Top Gun: Maverick». Si la date de sortie actuelle ne bouge pas, le blockbuster sera dans les salles une semaine plus tard, le 25 mai 2022, en Suisse romande.