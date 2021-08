TF1 : Tom Darmon ne veut pas jouer avec son grand-père

Le jeune comédien qui démarre sa carrière dans une série se sent trop intimidé par Gérard Darmon, pour lui donner la réplique.

Cependant, même s’il est le petit-fils de l’acteur français Gérard Darmon, le jeune homme ne tient vraiment pas à lui donner la réplique devant les caméras. «Je l’ai beaucoup vu jouer car je suis allé sur ses tournages mais de la à jouer avec lui ? Non, ça m’intimiderait beaucoup. J’aurais peur. Je ne me sens pas prêt et je ne sais pas si je me sentirais prêt un jour», confie Tom dans «Télé-Loisirs». C’est trop intime en fait. Jouer avec lui ça m’amuserait mais je perdrais mes moyens. Non, c’est une phobie totale!»