Série

Tom Ellis serait trop gourmand

L'acteur principal de «Lucifer» a refusé toutes les offres que lui a faites la production, mettant en péril la suite de la série.

Alors que les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur la réalisation par Netflix d'une saison 6 de «Lucifer», TVLine a appris que les discussions entre Tom Ellis, qui incarne le héros de la série, et Warner Bros. Television, qui produit le feuilleton, ne se déroulaient pas de la meilleure des manières.