États-Unis : Tom Felton est sur la voie de la guérison

L’acteur de la saga «Harry Potter» a rassuré ses fans deux jours après avoir été évacué d’un tournoi de golf et hospitalisé.

Tom Felton va mieux et il le fait savoir. Victime d’une alerte médicale dont on ne connaît pas la cause jeudi 23 septembre 2021 pendant un tournoi de golf, l’acteur a enregistré une vidéo qu’il a postée sur Instagram pour rassurer ses admirateurs.