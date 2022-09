Royaume-Uni : Tom Hardy gagne un tournoi amateur de ju-jitsu

L’acteur ne joue pas uniquement les durs à l’écran. Il l’est aussi visiblement dans la vraie vie . Tom Hardy, connu pour ses rôles musclés dans «Mad Max», «Batman: The Dark Night Rises» ou encore « Venom », s’est distingué lors d'un tournoi de ju-jistu brésilien organisé dans une école de la ville anglaise de Milton Keynes samedi 17 septembre 2022. Le Britannique de 45 ans, par ailleurs ceinture bleue de la discipline, a même remporté l’or dans sa catégorie dans cette compétition ouverte à tous.

«Tom est vraiment un chic type. Tout le monde l’avait reconnu. Il est resté très humble. Il était heureux de parler avec les gens et de prendre des photos avec eux. C’était un plaisir de le voir se battre à notre événement», a raconté un porte-parole de l’organisation au journal local «MK Citizen». Un des hommes qui a affronté Tom Hardy est revenu sur leur face-à-face: «J’attendais au bord du tatami pour ma demi-finale quand il est arrivé. Je ne savais pas qu’il allait être là. Je l’ai reconnu tout de suite. J’étais sous le choc. Il m’a juste dit: «Oublie que c’est moi et fais ce que tu ferais habituellement». Il était très fort sur le terrain».

Ce n’est pas la première fois que Tom Hardy remporte une compétition de ju-jitsu brésilien. En août 2022, il s’était aussi imposé lors d’un tournoi de charité à Wolverhampton visant à récolter des fonds pour des militaires victimes de troubles physiques et mentaux. Le comédien a commencé à apprendre les rudiments des arts martiaux en 2011 sur le tournage du film «Warrior». Il a également pratiqué la boxe et le MMA avant de se mettre au ju-jitsu brésilien. Avec un certain succès visiblement.