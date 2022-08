Royaume-Uni : Tom Holland en pause des réseaux sociaux

Tom Holland n’est ni la première célébrité ( Léna Situations pour ne citer qu’elle ) ni la dernière à vouloir prendre du recul avec les réseaux sociaux. Dans une vidéo en mode selfie postée sur Instagram dimanche 14 août 2022, l’acteur britannique de 26 ans, qui campe «Spider-Man» , a expliqué à ses 68 millions d’abonnés qu’il n’en pouvait plus de cette plateforme. «Salut et au revoir», a-t-il commencé.

«Je vais faire un break des réseaux sociaux pour le bien de ma santé mentale. Instagram et Twitter sont si prenants qu’ils en deviennent écrasants. Ça me fait partir en vrille quand je lis des choses sur moi en ligne. En fin de compte, c’est assez destructeur pour ma tête», a-t-il révélé en précisant qu’il avait «effacé» les apps de son smartphone. À l’occasion de ce «très bref retour sur Instagram», Tom Holland a profité de mettre en avant une association active dans l’éducation et la santé mentale qu’il promeut activement. «Son soutien contribue à aider de jeunes gamins qui souffrent», a-t-il résumé en estimant que les troubles mentaux étaient encore trop souvent «horriblement stigmatisés». Holland a asséné le fait que «demander de l’aide ne devait jamais être quelque chose de honteux»: «Même si je sais pertinemment que c’est plus facile à dire qu’à faire».