Cinéma : Tom Holland pour animer les Oscars 2022?

La cérémonie des prix cinématographiques américains se passait de présentateur depuis 2019, mais cela va changer.

Dans une interview pour ce média en décembre 2021, le comédien avait affirmé qu’il adorerait animer les Oscars un jour. Si cette option se confirme, il deviendrait alors le plus jeune maître de cérémonie de tous les temps. La 94e édition des Oscars, dont l’audience n’a fait que chuter ces dernières années, doit avoir lieu le 27 mars 2022 et réintégrera Hollywood et son traditionnel Dolby Theatre.

De son côté, la cérémonie des Golden Globes, empêtrée dans une controverse tenace et en butte au boycott de l’industrie du divertissement, s’est déroulée dimanche 9 janvier 2022 en catimini, sans public ni retransmission télévisée. L’avenir de ces récompenses du cinéma, qui ont primé entre autres «West Side Story» de Steven Spielberg et «The Power of the Dog» de Jane Campion, paraît incertain: l’Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA), qui constitue le jury de ces prix, est la cible depuis des mois d’accusations de racisme, de sexisme, de harcèlement et de corruption.