Cinéma - Tom Hopper n'est pas narcissique

Tom Hopper est à l’affiche du film «Hitman & Bodyguard 2», actuellement au cinéma. Getty Images via AFP

Que cela soit dans la série «Umbrella Academy» sur Netflix, lors de ses apparitions dans «Game of Thrones» ou comme star du nouveau jeu vidéo «Resident Evil: Welcome to Racoon City», Tom Hopper joue toujours les gros bras et les hommes d’action. À 36 ans, le Britannique est aussi à l’affiche du film «Hitman & Bodyguard 2», aux côtés de Ryan Reynolds et de Salma Hayek.

On vous a découvert dans la série de pirates «Black Sails», puis dans «Game of Thrones». Aimez-vous jouer les hommes d’action?

J’ai vite appris à apprécier les opportunités au lieu de me battre contre la perception que l’on a de moi. Je me dis que je peux incarner un rôle physique tout en jouant sur les sentiments. L’un n’empêche pas l’autre. Mais c’est vrai que, pendant des années, j’ai galéré avec ça. Je décrochais souvent des rôles très physiques où l’on me demandait d’être le plus musclé et le plus sec possible avant un tournage.

Quel est votre programme de fitness?

J’ai l’habitude de passer des semaines à m’entraîner avec de la musculation plusieurs heures par jour. J’ai trouvé ainsi mon équilibre. Par contre, côté alimentation, cela faisait des années que je faisais du yo-yo. J’ai toujours suivi un régime strict avant d’être devant les caméras. Puis, je me lâchais quand le tournage était fini. C’était terrible pour mon corps et encore plus dur pour mon mental. Il m’a fallu des années pour apprendre à trouver la bonne balance.

Est-ce que l’on devient narcissique lorsqu’on est admiré pour son physique?

Moi narcissique? Sûrement pas! Mes bras ont leur propre compte Instagram, ce que je trouve hilarant. Mais bon, je travaille dur pour mes biceps alors pourquoi pas? Mon épouse, Laura, et mes amis n’ont pas manqué de me chambrer après avoir découvert plusieurs dizaines de photos de mes bras sur internet. J’essaie d’assumer (ndlr: il éclate de rire).

De «Game of Thrones» à «Hitman & Bodyguard 2», vous êtes devenu un spécialiste des cascades, non?