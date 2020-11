Des longs métrages animés ayant pour héros Tom le chat, Jerry la souris et leur increvable rivalité, il y en a eu, et pas qu’un. En quoi le «Tom et Jerry», dont vient de sortir la première bande-annonce, sera-t-il différent? Le film produit par Warner mêlera images de synthèse et prises de vues réelles. Non, non, pas une représentation hyperréaliste des deux bestioles à la manière du «Roi lion» (version 2019), plutôt quelque chose comme «Les Schtroumpfs» ou… «Roger Rabbit»!