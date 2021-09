Tom Leeb ne se limite pas à son physique

Dans «Pourris gâtés», au cinéma depuis le 15 septembre 2021, le Français de 31 ans incarne Juan Carlos, un playboy pas très net et limite insupportable à l’accent argentin en couple avec une fille à papa jouée par Camille Lou. Une prestation qui nous fait oublier le physique avantageux du comédien et chanteur Tom Leeb.

C’est un compliment, sauf que je suis dans un métier où ça peut desservir et faire oublier tout le travail. Si un artiste ne fait carrière que sur son physique, il faut espérer qu’il ne se prenne pas une porte dans la gueule. Je ne peux pas en vouloir aux gens de dire que je suis un beau gosse, mais c’est à moi de faire le maximum pour prouver que je suis plus que ça.

Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on a une culture du septième a rt a nglo-saxon, on est forcément très attiré à un moment par c e monde-là . C’est le cinéma d e Hollywood, des blockbusters. C’est toujours très attractif d’y appartenir. Encore faudrait-il qu’il y ait un rôle qui me corresponde et que je sois capable de défendre. Mais oui, on rêve forcément d’avoir l’opportunité qu’ont eu e Marion Cotillard ou Camille Cottin.