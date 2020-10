Ils – au pluriel, le pilote et l’équipe – n’y arrivent pas, n’y arrivent plus. En retrouvant Thomas Lüthi à la 22e place après la troisième séance d’essais libres du matin du GP de Teruel (les 14 premiers à ce stade du week-end sont assurés de participer à la phase finale des qualifications), on se disait que le Bernois avait travaillé essentiellement pour la course.