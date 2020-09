L’officialisation de cette arrivée devrait tomber lundi ou mardi. Et Lüthi? «Une chose est certaine, Tom roulera encore en Moto2 en 2021», rassure son manager. Selon nos informations, il pourrait prendre la place de l’Australien Remy Gardner dans l’équipe d’Edu Perales, une formation qui avait notamment permis à Jesko Raffin de disputer sa première saison complète de championnat du monde.

En MotoGP, l’Italien Franco Morbidelli (Yamaha), vainqueur du GP de San Marino, a fait très forte impression, en signant le meilleur temps de la journée et en démontrant une régularité qui fait de lui l’un des grands favoris pour la victoire, dimanche. Il précède le Français Johann Zarco (Ducati) et le Sud-Africain Brad Binder (KTM); précision, le GP de Catalogne étant habituellement fixé au mois de juin, les conditions que rencontrent les pilotes – une dizaine de degrés de moins et, ce vendredi, un vent violent qui a provoqué de très nombreuses chutes, notamment en Moto3 – sont différentes à tout ce qu’ils connaissaient.