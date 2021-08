Motocyclisme - Tom Lüthi n’a pas encore dit son dernier mot

Il y a une semaine, devant faire face à une situation particulière – il avait appris la veille de la course qu’il allait faire le saut en MotoGP l’an prochain -, le «rookie» espagnol de la classe Moto2, Raúl Fernández, avait connu un GP difficile.

Comme son équipier et leader du championnat, l’Australien Remy Gardner, n’avait pas réussi à faire mieux «que» quatrième, Raúl avait limité la casse. Ce dimanche, pour le GP d’Autriche, il a totalement relancé ses propres affaires, en réussissant une course parfaite, devant un autre débutant de la catégorie, le Japonais Ai Ogura. Gardner «seulement» septième, l’écart entre les deux hommes au championnat n’est plus que de 19 points.