Motocyclisme - Tom Lüthi retrouve le top 10

Il est dans la période la plus difficile de sa longue carrière, mais il ne renonce pas: pour la première fois depuis longtemps, Thomas Lüthi termine une journée d’essais Moto2 dans le top 10 de la hiérarchie. Cela s’est passé ce vendredi sur le circuit du Sachsenring, à l’endroit où, il y a maintenant 19 ans, il découvrait les GP. Dans le coup dès la séance matinale, l’ancien champion du monde 125 cm3 a signé dès son troisième tour des essais de l’après-midi son meilleur chrono personnel, dans des conditions rendues difficiles par l’extrême chaleur. Auteurs de trois doublés d’affilée en course, les équipiers de team d’Aki Ajo, le leader du championnat Remy Gardner et le rookie Raúl Fernández, ont encore imposé leur rythme.