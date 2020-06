États-Unis

Tom Morello apolitique? Il se marre!

Un pseudo-fan du rocker lui a déclaré qu’il n’aimait pas quand il parlait politique dans ses morceaux. Morello lui a fait remarquer avec humour que ça avait toujours été le cas depuis ses débuts.

Tom Morello s’est pris le bec avec un prétendu fan sur Twitter. Comme le rapporte Spin.com, le rocker new-yorkais a été interpellé ainsi par cet utilisateur: «J’étais un fan jusqu’à ce que tu révèles tes opinions politiques. La musique est mon sanctuaire et je n’ai pas envie d’y entendre tes points de vue de merde. Tu vas finir par détruire ta fan base.» Pour rappel, Morello a toujours été engagé dans ses groupes: contre le capitalisme avec Rage Against The Machine ou contre Donald Trump avec Prophets of Rage.