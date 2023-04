Zendaya«Tom se débrouille vraiment bien en cuisine»

Les acteurs Tom Holland et Zendaya, tous deux âgés de 26 ans, ont officialisé leur romance en 2021.

D’habitude peu bavarde sur sa vie privée, Zendaya, qui a fait sensation à Bombay, a lâché quelques confidences sur sa romance avec Tom Holland qu’elle a rencontré en 2021. La star de la série «Euphoria», qui vient d’emménager dans sa nouvelle demeure à Londres, avec le héros de «Spider-Man», a révélé une anecdote amusante sur leur quotidien. «Tom se débrouille vraiment bien en cuisine. Ce qui est une chance, car moi je suis très maladroite et je casse facilement des choses, a-t-elle dit au «Sun». Nous avons donc compris très tôt qu’un seul de nous deux pouvait être dans la cuisine à la fois. On est des maniaques du contrôle, on ne peut donc pas y être ensemble.»