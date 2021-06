Football - Tomas Holes sort de sa réserve et marque à l’ombre

Ses fans et tous ceux qui le suivent de très près rappelleront que c ’est lui aussi, en avril, qui avait égalisé à Londres contre Arsenal (1-1), en quarts de finale de la Ligue D ro p pa, à la 90e, provoquant un véritable séisme dans l’immeuble de son frère qui avait dû s’excuser platement auprès de ses voisins pour le tapage occasionné après cet exploit.

On imagine que les murs ont à nouveau tremblé dans la ville aux mille tours et mille clochers, ce dimanche, après la qualification de la République tchèque. D’autant plus que c’est encore lui, Tomas, qui était à l’origine, à la Puskas Arena de Budapest, de la deuxième réussite victorieuse de Patrik Schick.

Sa performance vient récompenser, à 28 ans, une percée au plus haut niveau aussi fulgurante que tardive. Formé au FC Hradec Kralove, second couteau du championnat tchèque, c’est en 2019 qu’il a rejoint le Slavia Prague après deux ans passés à Jablonec.

S’il n’était que remplaçant lors du premier match de cet Euro face à l’ É cosse, depuis la seconde partie face à la Croatie (1-1) et en huitièmes contre les Pays-Bas, le sélectionneur Jaroslav Silhavy lui fait confiance. «Je ne m’attendais pas à être titularisé, a dmet le milieu de terrain. J’en suis content, je le savoure et je fais de mon mieux pour y rester». Et d e reconnaître, sans forfanterie, qu’il a effectué un grand bond. « Je suis venu à l’Euro en me disant que j’accepterais n’importe quel rôle.» Mais de là à imaginer qu’il allait enfiler une tunique de superhéros, qui l’eût cru…