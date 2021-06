Yverdon-les-Bains (VD) - Tomates locales détruites à cause de la concurrence étrangère

Des dizaines de tonnes de fruits et légumes ont été détruits ces derniers mois dans la région d’Yverdon, dénonce la « RTS ». Le problème? La marchandise – des tomates et des salades – bien que prête à être consommée, n’a tout simplement pas trouvé preneurs. Les acheteurs ont en effet préféré se fournir sur les marchés étrangers, où les prix sont inférieurs.

Pour chaque produit, il existe une période dite administrée et une période non administrée. Durant cette dernière, les importations sont illimitées. Or, si la tomate par exemple est protégée du 1er juin au 30 septembre, le réchauffement climatique et le développement des techniques de production font que les périodes, qui ont été définies il y a une trentaine d’années, ne correspondent plus à la réalité. Mais les changer ou les élargir n’est pas chose aisée, ces périodes faisant partie d’accords globaux trouvés avec l’Organisation mondiale du commerce.