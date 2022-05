Jeux vidéo : «Tomb Raider» et «Deus Ex» changent de main à bas prix

Embracer Group a annoncé le rachat de la branche occidentale de l’éditeur japonais de jeux vidéo Square Enix, ainsi que de ses licences phares, pour seulement 300 millions de dollars.

L’expansion d’Embracer Group dans le domaine du jeu vidéo se poursuit. Après s’être notamment offert les sociétés Gearbox Entertainment et Dark Horse en 2021, la société d’investissement européenne a annoncé un accord de rachat de la branche occidentale de l’éditeur japonais Square Enix. De ce fait, les studios Crystal Dynamics, Eidos-Montréal et Square Enix Montréal vont changer de propriétaire, tout comme des licences phares telles que «Tomb Raider», «Deus Ex», «Legacy of Kain» ou encore «Thief». Au total, ce sont 50 jeux qu’Embracer Group va mettre dans son escarcelle. Grâce à cette opération, la firme récupère aussi plus de 1100 employés répartis dans trois studios et huit sièges différents.