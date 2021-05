Payerne (VD) : Tombeau vieux de 200 ans rouvert sous les flashes

Le sarcophage dédié à la reine Berthe, installé à l’Abbatiale et scellé il y a plus de deux siècles, a révélé ses secrets ce jeudi devant une foule de journalistes et curieux.

Abbatiale de Payerne

L’opération était attendue et elle n’a pas déçu les curieux qui ont fait le déplacement. Ce jeudi, le tombeau attribué la reine Berthe (†961), dressé symboliquement à l’Abbatiale de Payerne depuis deux siècles, a été rouvert pour la première fois.

A l’intérieur, un mystérieux squelette, qui doit encore révéler ses secrets. Découvrez les opérations des archéologues en images.