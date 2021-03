Camille Lou : Tombée amoureuse grâce au Covid-19

Les petites intentions d’un sportif pendant qu’elle se soignait du coronavirus ont fait fondre la comédienne Camille Lou.

Camille Lou revit depuis qu’elle roucoule avec son nouveau petit ami Romain Laulhé. Il faut dire qu’avant de rencontrer ce prof de surf à Biarritz, en septembre 2020, la comédienne et chanteuse broyait du noir. Tout ça à cause de sa séparation douloureuse avec son ex, le danseur italien Gabriele Beddoni, survenue en juin 2020. «Après ma rupture, j’ai traversé des moments vraiment difficiles, confie la Française de 28 ans dans «Paris Match». Je ne pesais plus que 50 kilos. Ça a été un déclencheur: j’ai réalisé que je devais vivre de nouveau, et à fond!»