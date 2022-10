France voisine : Tombes supprimées par erreur, familles scandalisées

Stupeur et émotion pour plusieurs familles à la découverte du traitement réservé à la tombe de leur proche, dans le cimetière de Bons-en-Chablais, près de la frontière franco-genevoise. Le 7 septembre dernier, sur demande des autorités, une entreprise a procédé à la relève de 24 sépultures dont les concessions n’avaient pas été renouvelées (soit la destruction des monuments et le placement des ossements dans des reliquaires individuels, entreposés dans l’ossuaire). Mais voilà: au moins sept tombes n’auraient jamais dû être ainsi supprimées, révèle le « Dauphiné Libéré ». En effet, leur concession avait bien été renouvelée.

La mairie évoque un possible suivi chaotique de la gestion du cimetière entre 2017 et 2019, en raison de problèmes de personnel. Elle a indiqué qu’elle recevrait individuellement «toutes les familles qui le souhaitent. On trouvera une solution pour chaque famille dans une situation délicate.» Parallèlement, les opérations de relevage des tombes ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.