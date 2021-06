Mexique : Tomer Sisley et sa femme passent des vacances foireuses

En voyage au Mexique, l’acteur français et son épouse enchaînent les déconvenues. Ils racontent leur périple avec humour.

Alors qu’ils pensaient passer des vacances de rêve aux Mexique, Tomer Sisley et son épouse, Sandra, ont vu leur voyage tourner au fiasco. C’est dans une story Instagram postée lundi 21 juin 2021 que la femme du comédien a raconté toutes les mauvaises surprises venues gâcher leur escapade en amoureux. Lors d’une balade en kayak dans la mangrove mexicaine, les deux Parisiens ont découvert l’état déplorable de leur embarcation. «C’est rassurant que toutes les barques soient remplies d’eau ?!» s’est demandée la touriste de 48 ans, en filmant l’eau stagnante à bord. En plus, l’équipement servant à ramer avait de quoi donner des frissons. «Les pagaies aux bordures morsures très tendance», a-t-elle ironisé. Comme si cela ne suffisait pas, aucun animal exotique ne s’est pointé à l’horizon. «Bon, ça fait une heure qu’on se tue à pagayer et toujours pas vu un oiseau, même pas un minitruc sauter hors de l’eau! Les caïmans, n’en parlons pas. Que dalle», a déploré Sandra.