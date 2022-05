Tennis : Tomic défie Kyrgios pour 1 million de dollars!

Autrefois amis, les deux Australiens se sont brouillés. Tomic aimerait régler leur contentieux sur le court, mais Kyrgios lui a répondu qu’il avait «d’autres chats à fouetter».

Bernard Tomic et Nick Kyrgios, ici en 2019 à Melbourne, quand ils étaient encore amis…

Les deux joueurs de tennis étaient autrefois amis, mais ils ont multiplié les piques entre eux ces dernières années. Leur querelle a repris cette semaine, Kyrgios qualifiant Tomic d’«athlète le plus détesté d’Australie» après que son ancien coéquipier en Coupe Davis a affirmé qu'il avait un meilleur palmarès que lui.

Tomic, qui a chuté du 17e rang mondial (2016) au 418e et joue désormais principalement sur le circuit Challenger, a tenté de convaincre Kyrgios de joindre le geste à la parole: «Je vais mettre un million et tu mets un million, voyons qui est le meilleur joueur», a déclaré Tomic, 29 ans, au Gold Coast Bulletin, un journal local.

«Laissons le public voir qui est le meilleur une fois pour toutes. Je t’ai déjà battu facilement et je le referai. En plus, nous jouerons sur du gazon pour que tu n’aies pas d’excuses», a détaillé le natif de Stuttgart au sujet de cet hypothétique match.

«N’importe où, n’importe quand», a conclu Tomic, qui a remporté leur seul et unique affrontement (6-3 6-4) lors d’une exhibition à Melbourne en 2019.

La réponse cinglante de Kyrgios

«Je comprends que tu sois au niveau des (tournois) futures et des challengers en ce moment, mais si tu veux me jouer et mettre les choses au clair, reviens au sommet du sport», a ajouté Kyrgios.