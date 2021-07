États-Unis : Tommy Dorfman fait son coming-out transgenre

L’Américaine, qui a joué dans «13 Reasons Why», a confié que cela faisait un an qu’elle vivait comme une femme.

«J’aimerais me présenter à nouveau. Je suis Tommy Dorfman, mon pronom est «elle» et je suis une femme, une femme trans.» C’est par ces mots dans une vidéo publiée sur le site de «Time» que l’actrice a fait son coming-out. L’Américaine de 29 ans a expliqué que cela faisait longtemps qu’elle songeait à faire sa transition, mais qu’elle craignait de le faire parce qu’elle était au début de sa carrière.

Celle qui a joué le rôle de Ryan Shaver dans la série «13 reasons Why» a confié que cela faisait une année qu’elle s’identifiait et vivait comme une femme en privé. Et si elle a décidé d’annoncer publiquement qu’elle était une femme, c’est parce qu’elle a réalisé que si elle ne le faisait pas, elle ne pourrait pas contrôler ce qui se dit sur elle. «Avec la transition médicale, des gens ont commencé à parler de mon corps et c’est devenu difficile à vivre», a-t-elle dit.