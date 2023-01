Tennis : Tommy Paul passe en demi-finale à Melbourne

Le premier Américain depuis Roddick

Paul est le premier Américain à se hisser dans le dernier carré de l’Open d’Australie depuis Andy Roddick en 2009. Et il est le troisième Américain en activité à jouer une demi-finale de Grand Chelem, après John Isner (Wimbledon 2018) et Frances Tiafoe (US Open 2022).