Hockey sur glace

Tommy Wingels, fin de carrière?

L’attaquant américain ne portera plus le maillot de Genève-Servette. Eric Fehr pourrait, lui, revenir.

Tommy Wingels ne portera plus l’uniforme des Grenat.

Selon nos informations, le buteur en série du GSHC de 32 ans va purement et simplement arrêter sa carrière pour des raisons familiales. L’Américain a totalisé 57 points en 63 matches avec les Grenat lors des deux dernières saisons.

A l’heure actuelle, le club des Vernets dispose de deux étrangers sous contrat: Henrik Tömmernes et Daniel Winnik. Le Suédois Linus Omark devrait selon toute vraisemblance être le prochain renfort importé des Aigles .

L’ex-joueur de Salavat Yulaev Ufa sera certainement annoncé en primeur aux abonnés du club ces prochains jours. L ’équipe des Vernets devrait recruter un quatrième mercenaire en fonction de l’évolution sanitaire et surtout financière.

Selon des indiscrétions, il est possible que Eric Fehr, qui avait laissé une très bonne impression sur la glace et sans le vestiaire, revienne à Genève. Mais rien n’est encore décidé. «Aucune décision n’a encore été prise pour la saison prochaine, mais nous en saurons plus ces prochaines semaines», remarque Chris McSorley, directeur sportif des Aigles.