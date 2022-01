Tomorrowland et Rock Wertcher s'unissent

Bruxelles : Tomorrowland et Rock Werchter créent un nouveau festival

Les deux maous événements belges ont annoncé la création du Core, open air qui se jouera au parc d’Osseghem à Bruxelles.

Le parc s’étend sur plus de 18 hectares.

Il se jouera les 27 et 28 mai 2022 dans le parc d’Osseghem à Bruxelles.

Qui a dit que la scène electro ne s’entendait pas avec celle rock? En tout cas pas les organisateurs du festival électronique Tomorrowland, annulé en 2021, et de l’open air Rock Werchter. Ces deux maous événements belges (65’000 personnes par jour pour le premier et 85’000 pour le deuxième) ont annoncé mercredi 26 janvier 2022 qu’ils allaient créer conjointement le Core, qui vivra sa première édition les 27 et 28 mai 2022 dans le parc d’Osseghem au nord de Bruxelles.