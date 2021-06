Le festival Tomorrowland pourra accueillir 75’000 festivaliers par jour en 2021

Boom (BE) : Tomorrowland pourra accueillir 75’000 festivaliers par jour cet été

Les autorités belges ont décidé d’autoriser les grands événements à partir du 13 août 2021. Tomorrowland se réjouit de cette décision.

La nouvelle est tombée le vendredi 4 juin 2021. En Belgique, le Comité de concertation (Codeco) a donné son feu vert pour la tenue de festivals et autres grands événements avec 75’000 spectateurs, hors staff, à partir du 13 août 2021. Le célèbre événement de musiques électroniques Tomorrowland, qui se tient à Boom dans la province d’Anvers, déplacé de juillet aux week-ends du 27 au 29 août et du 3 au 5 septembre 2021, pourra profiter de cet assouplissement. «Nous sommes ravis et reconnaissants d’apprendre que le gouvernement belge a donné une perspective réaliste pour les grands festivals en Belgique vers la fin de l’été. Cette perspective est non seulement encourageante pour Tomorrowland en tant qu’organisation, mais aussi pour les plus de 1500 fournisseurs et leur personnel», ont communiqué les organisateurs.