Festival : Tomorrowland serait reporté à la fin de l’été

Le maous festival électronique ne devrait pas se tenir à ses dates habituelles, si l’on en croit une célèbre DJ.

Olivia Nervo est l’une des artistes de la scène EDM les plus connues du monde. Le duo Nervo, qu’elle forme avec sa sœur jumelle, donnait jusqu’à 150 concerts par an avant la pandémie . Dans une interview pour le quotidien britannique «The Telegraph», l’Australienne de 39 ans a lâché une info qui a réjoui tous les amateurs de musique électronique: Tomorrowland ne devrait pas être annulé cette année 2021. «La bonne nouvelle, c’est que Tomorrowland en Belgique, l’un de nos plus grands festivals, a été reprogrammé pour la fin septembre», a confié la DJ star en évoquant l’avenir de son duo.