Alpe d’Huez (F) : Tomorrowland Winter annonce ses premiers noms

Au final, ce sera plus d’une centaine de DJ qui seront programmés sur les huit scènes du festival, installées sur les pistes et au cœur de la station à des altitudes allant de 2000 à 3330 mètres. Les billetteries pour les packages de 4 jours et pour les pass journaliers ouvriront respectivement le samedi 1er octobre 2022 et le vendredi 14 octobre 2022 sur tomorrowland.com .