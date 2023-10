Tomorrowland Winter est menacé par un collectif d’écologistes

Lancé sous la neige en 2019 , Tomorrowland Winter s’est positionné comme l’un des plus grands événements électroniques organisés en montagne. En 2023, celui dont on avait pu visiter les coulisses et le centre de sécurité a fait danser près de 22’000 clubbers à l’Alpe-d’Huez (F) avec une affiche composée d’une centaine de DJ stars. Ce succès ne plaît pas à Stop au Tomorrowland Alpe d’Huez. «Nous avons l’ambition de tendre vers l’annulation du festival. Nous sommes conscients que cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain», a expliqué le collectif nouvellement créé à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

La porte-parole du festival, Debby Wilmsen, a répondu en soulignant les mesures mises en place pour réduire l’empreinte environnementale: «Parfois ce sont des petites choses qui peuvent paraître stupides, mais qui sont importantes. Nous n’utilisons plus de verre en plastique à usage unique. Nous faisons attention à ce qu’il y ait toujours des menus végétariens proposés et nous encourageons tous nos festivaliers à venir en transport en commun et en train». Elle a aussi précisé à France 3 que l’édition 2024 aurait bien lieu à l’Alpe-d’Huez et que les organisateurs réfléchissaient déjà à l’édition 2025.