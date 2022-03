«Eyes Don’t Lie» : Tones and I règle ses comptes dans son single

La chanteuse australienne fait son retour avec le titre «Eyes Don’t Lie». Elle y dénonce une relation toxique.

La chanteuse de 24 ans était restée silencieuse depuis la sortie de son premier album, «Welcome To The Madhouse», salué par la critique, en juillet 2021. Début janvier 2022, elle avait toutefois confié que son deuxième disque arriverait durant l’été. Deux mois et demi plus tard, voilà que le premier single tiré de cette galette a été dévoilé. Dans «Eyes Don’t Lie», Tones and I règle ses comptes.