Musique : Tones and I sortira un deuxième album en 2022

La chanteuse australienne a lâché que le successeur de «Welcome to the Madhouse» arrivera en août 2022.

Bonne nouvelle pour les fans de Tones and I. L’Australienne de 21 ans, révélée dès 2019 grâce au single entêtant «Dance Monkey», est au travail sur un deuxième album. «Oui, je l’ai déjà commencé. Il arrivera même au mois d’août (ndlr: 2022). Il sera très différent de ce que j’ai fait», a révélé celle qui a publié un premier disque très personnel «Welcome to the Madhouse» en juillet 2021 à ABC Australie.