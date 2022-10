Football: Toni Kroos expulsé pour la première fois de sa carrière pro

Averti une première fois à la 55e minute suite à une grossière faute sur Couto qui devait occasionner la sortie de celui-ci sur blessure quelques instants plus tard, Kroos allait récidiver à la 92e en stoppant irrégulièrement un contre des visiteurs. Et comme jaune + jaune font rouge, Kroos a vécu une «première» survenue après plus de 700 matches en pro.