La nouvelle est fraîche, mais le début de l’histoire ne date peut-être pas d’hier. En décembre dernier, Félix Auger-Aliassime s’était rendu quelques jours à Majorque. But du séjour: s’entraîner à l’académie de Rafael Nadal et profiter des conseils de son oncle et ancien mentor, Toni. À cette époque, le Canadien venait de se séparer de celui qui fut son coach pendant six ans, Guillaume Marx. Et voilà que quelques mois plus tard, on apprend qu’Auger-Aliassime s’apprête à collaborer avec Toni Nadal.