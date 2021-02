Musique : Tony Bennett est atteint de l’alzheimer

Selon son entourage, le crooner américain souffre de démence sénile. Mais cela ne l’a pas empêché d’enregistrer un album en duo avec Lady Gaga.

Le crooner le plus constant de la chanson américaine, aujourd’hui âgé de 94 ans, a été diagnostiqué pour la première fois en 2016, mais ne manifeste pas, à ce stade, les symptômes les plus sérieux de la maladie.

Sa mémoire immédiate est défaillante et il a parfois du mal à comprendre où il se trouve, mais il reconnaît encore ses proches et il est capable d’avoir une conversation, même s’il ne peut plus donner de vraie interview, selon son entourage.