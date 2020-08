Tony Hawk n’a plus grand-chose à prouver, mais il continue de montrer son grand cœur. Le skater de 52 ans a été sollicité par la jeune prodige du skateboard pour un coup de main pas commun. La star de la planche à roulettes s’est forgé une forte sympathie en répondant régulièrement à des sollicitations de ses fans ou de la communauté des sports extrêmes.

Pourtant, Tony Hawk confiait ne pas avoir réalisé une telle performance depuis longtemps. Ce qui d’après lui rend le défi encore plus intéressant.

Ses conseils ont permis à Sky Brown de dépasser sa peur et de s’élancer sur cette rampe démentielle qui trône dans le jardin d’Elliot Sloan, une autre star du skateboard. Au point où cela aurait même l’air facile pour la skateuse anglo-japonaise.

En voyant cela, on se demande où s’arrêtera la jeune prodige. Mais tout laisse penser que «Sky has no limit».