Retraite de Federer: Toni Kroos restait éveillé tard pour le voir jouer

«Roger Federer est un champion parmi les champions. Il a le jeu le plus complet de sa génération et a volé le cœur des fans de sport autour de la planète avec une rapidité déconcertante sur le court et un vrai esprit puissant du tennis. Il a connu une carrière historique et avec des souvenirs qui continueront à nous suivre. Félicitations Roger. On te souhaite le meilleur et ton voyage va continuer encore et encore»