France

Tony Parker annonce son divorce

Le basketteur français et son épouse Axelle ont choisi de se séparer après neuf ans de relation et quatre ans de mariage.

C’est sur Twitter que Tony Parker a fait part de son divorce. «Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union», a communiqué le sportif.

Le joueur de basket de 38 ans avait rencontré sa future ex-épouse, une journaliste, en 2011. Ils s’étaient fiancés deux ans plus tard et s’étaient dit «oui» le 2 août 2014. Ensemble, ils ont eu deux garçons: Josh, né le 29 avril 2014, et Liam, qui a vu le jour le 29 juillet 2016.