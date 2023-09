Fiances: «Too big to fail» est-il adapté au mastodonte UBS?

Après l’annonce, le 19 mars, de la reprise de Credit Suisse par UBS , le Conseil fédéral a mandaté des experts pour une analyse complète de la réglementation «Too big to fail», des mesures censées assurer la stabilité de la place financière suisse. Des recommandations ont été faites dans plusieurs domaines.

Pour les spécialistes l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Banque nationale suisse (BNS) et le Département fédéral des finances (DFF) doivent porter ensemble la responsabilité d’une gestion des crises efficace. La collaboration de ces trois entités doit donc reposer sur des bases solides. La crédibilité des autorités suisses dans l’éventualité d’une situation de crise pour UBS doit être renforcée. Car, rappellent les experts, UBS est désormais la seule grande banque active au niveau international ayant encore son siège principal en Suisse. C’est pourquoi le renforcement de la gestion de crise est d’autant plus important qu’une acquisition par une entreprise suisse ne serait plus envisageable en cas de crise d’UBS.