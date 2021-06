App antigaspillage : Too Good To Go annonce avoir sauvé 3 millions de repas en 3 ans

Lancée en 2018 en Suisse, l’app qui permet d’écouler des produits à bas prix plutôt que de les jeter emploie désormais plus de 30 collaborateurs.

Pour marquer ses 3 ans en Suisse, l’app lance une campagne d’affichage. Too Good To Go

L’application Too Good To Go, qui connecte des entreprises ayant des produits bientôt périmés à écouler avec des consommateurs, dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, compte aujourd’hui plus de 4000 commerçants partenaires et plus de 1,3 million d’utilisateurs inscrits en Suisse.

Too Good To Go

Depuis le lancement de l’entreprise danoise en Suisse il y a 3 ans, plus de 3 millions de repas ont été sauvés du gaspillage, selon un communiqué diffusé lundi. Par rapport à juin 2020, plus du double de repas ont été replacés, avec 30% de commerçants et 50% d’utilisateurs supplémentaires.

Partenaires de taille

«Chaque jour, nous gagnons de nouveaux utilisateurs et commerçants partenaires dans toutes les régions de Suisse pour lutter contre le gaspillage alimentaire», a déclaré Alina Swirski, responsable pour la Suisse.

Parmi ses partenaires, Too Good To Go compte des boulangeries, des hôtels, des restaurants, des supermarchés et d’autres commerçants de tous types et de toutes tailles. Depuis juin 2020, les détaillants et grossistes comme Aligro ou Ikea ont rejoint le mouvement, de même que plusieurs entreprises du groupe Migros.