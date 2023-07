Accident mortel: Top 10 des activités de vacances les plus dangereuses

Si vous avez constamment soif d’adrénaline en vacances, vous feriez bien de lire ce qui suit. Le guide de voyage Nomadic Yak a établi un classement des activités de vacances les plus dangereuses.

Le résultat est basé sur les données sur les décès publiées dans des revues spécialisées ainsi que par des experts du secteur et du risque. L’accent est mis sur les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et l’Europe.

1er: L’alpinisme et l’escalade

Lorsqu’on fait de l’escalade, il faut avoir conscience des risques que comporte cette activité. PEXELS/MIN AN

Il n’est pas surprenant que l’alpinisme et l’escalade comptent parmi les activités de vacances les plus dangereuses, vu que l’intérêt pour les ascensions de montagnes ne cesse de croître. Le revers de la médaille est l’augmentation du nombre de décès comme, entre autres, sur le mont Everest.

Risque de mortalité: 1 sur 3125

Probabilité de décès: 0,032%

2e: La plongée spéléologique

Il est fortement déconseillé de s’aventurer dans des grottes sous-marines sans être accompagné(e) par un professionnel. PEXELS/MAËL BALLAND

Le danger avec la plongée spéléologique est de perdre le sens de l’orientation dans le dédale des grottes sous-marines et de manquer d’oxygène.

Risque de mortalité: 1 sur 3333

Probabilité de décès: 0,03%

3e: La voiture

Aux États-Unis, le risque d’avoir un accident de voiture mortel est particulièrement élevé. PEXELS/TOBI

Rouler en voiture n’est jamais sans risque, surtout lorsqu’on se trouve en terre inconnue, à l’étranger. Mais saviez-vous que le taux de mortalité était bien plus élevé aux États-Unis qu’en Europe?

Risque de mortalité: 1 sur 7142

Probabilité de décès: 0,014%

4e: L’équitation

Pour beaucoup, faire une balade à cheval sur la plage pendant les vacances est un rêve. Mais ce n’est pas sans danger. PEXELS/BIANCA

Qu’elle soit pratiquée régulièrement ou qu’on s’y essaie pour la première fois en vacances, l’équitation n’est pas sans risque. Selon les statistiques, les femmes ont une probabilité plus élevée de mourir en faisant du cheval. Les accidents entraînant des blessures mortelles à la tête en sont le plus souvent responsables.

Risque de mortalité: 1 sur 10’000

Probabilité de décès: 0,01%

5e: Le parapente

Pour plus de sécurité, il est recommandé de faire du parapente en tandem, ce qui est de toute façon la règle pour les débutants. PEXELS/SERINUS

Si le parapente figure sur votre bucket list, vous devriez absolument garder à l’esprit que le risque de mourir lors d’un vol en solitaire est deux fois plus élevé que lors d’un vol en tandem. 95% des accidents mortels se produisent en vol solitaire.

Risque de mortalité: 1 sur 13’513

Probabilité de décès: 0,0074%

6e: Le VTT

À VTT, il ne faut jamais freiner trop brusquement, au risque de faire une mauvaise chute. PEXELS/DAMIANOS BRAN

À VTT, ce n’est pas tant la vitesse qui est dangereuse, mais les freinages brusques et secs qui vous feront passer par-dessus le guidon dans une descente. La plupart des accidents mortels ne surviennent d’ailleurs pas lors d’une balade de découverte, mais au cours de la réalisation de sauts et de figures.

Risque de mortalité: 1 sur 28’571

Probabilité de décès: 0,0035%

7e: La randonnée

Très populaire en Suisse, la randonnée présente son lot de dangers. PEXELS/ERIC SANMAN

Il n’est pas surprenant que les chutes fassent partie des causes de décès les plus fréquentes en randonnée. Mais saviez-vous que les infarctus en faisaient également partie? Il convient de toujours être accompagné(e) et de savoir comment agir en cas d’urgence.

Risque de mortalité: 1 sur 50’000

Probabilité de décès: 0,002%

8e: La moto

De manière générale, faire de la moto est dangereux, mais d’autant plus aux États-Unis. PEXELS/KELLY

Comme pour la conduite automobile, conduire une moto est plus dangereux aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne. Le risque de perdre la vie dans un accident est environ 50% plus élevé.

Risque de mortalité: 1 sur 58’823

Probabilité de décès: 0,0017%

9e: Le saut en parachute

Réfléchissez-y à deux fois avant de sauter en parachute. PEXELS/OTRA RUTA

Pour beaucoup, un saut en parachute fait partie des rêves qu’il faut avoir réalisé une fois dans sa vie. Pour autant, il faut avoir conscience que sauter d’un avion n’est pas sans danger. 86% des accidents mortels sont dus à une erreur humaine.

Risque de mortalité: 1 sur 90’909

Probabilité de décès: 0,0011%

10e: Le lâcher de taureaux

Le lâcher de taureaux est une manifestation qui connaît une longue tradition. PEXELS/SAN FERMIN PAMPLONA

Certes, les courses de taureaux (encierros) ne sont probablement pas une activité de vacances typique et sont, de manière générale, controversées. Mais si vous vous trouvez dans les villes espagnoles de Valence, Madrid, Castille-et-León ou Navarre et que vous avez envie d’assister à une course de taureaux traditionnelle, sachez qu’il y a eu plus de 30 décès au cours des dernières années. Et même à Pampelune, où a lieu la plus grande manifestation du genre, 15 personnes ont perdu la vie au cours des 113 dernières années.

La plus grande course (Pampelune, Espagne) n’a enregistré que 15 décès en 113 ans. Mais les courses plus petites (Valence, Madrid, Castille-et-León et Navarre) sont beaucoup plus dangereuses, avec plus de 30 décès au cours des dix dernières années.

Risque de mortalité: 1 sur 111’111

Probabilité de décès: 0,0009%