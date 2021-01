Suisse : Top 10 des meilleures ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse pour la semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

Eminem figure dans le Top avec son album surprise «Music To Be Murdered By - Side B», sorti le 18 décembre 2020. AFP

Top des albums*

1. «Power Up» AC/DC

2. «Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente» Helene Fischer

3. «Ich Liebe Dich» Dino Brandao, Faber & Sophie Hunger

4. «Whole Lotta Red» Playboi Carti

5. «McCartney III» Paul McCartney

6. «Evermore» Taylor Swift

7. «Christmas» Michael Bublé

8. «Letter To You» Bruce Springsteen

9. «Steve Lee - The Eyes Of A Tiger» Gotthard

10. «Music to Be Murdered By - Side B)» Eminem

Top des singles*

1. «Jerusalema» Master KG ft. Burna Boy & Nomcebo Zikode

2. «All I Want For Christmas Is You» Mariah Carey

3. «Last Christmas» Wham!

4. «Afterglow» Ed Sheeran

5. «Mood» 24kGoldn ft. Iann Dior

6. «Blinding Lights» The Weeknd

7. «Someone Better» Paula Dalla Corte feat. Samu Haber & Rea Garvey

8. «Rockin Around the Christmas Tree» Brenda Lee

9. «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» Michael Bublé

10. «Jingle Bell Rock» Bobby Helms

*Classement réalisé par GfK Entertainment AG sur mandat de l’IFPI Suisse

