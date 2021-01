Suisse : Top 10 des meilleures ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021.

La chanteuse américaine Taylor Swift, 31 ans, figure à la 4e place du Top des albums avec «Evermore». AFP

Top des albums*

1. «Power Up» AC/DC

2. «Ich Liebe Dich» Dino Brandao, Faber & Sophie Hunger

3. «Steve Lee - The Eyes Of A Tiger» Gotthard

4. «Evermore» Taylor Swift

5. «McCartney III» Paul McCartney

6. «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» Pop Smoke

7. «Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente» Helene Fischer

8. «Music to Be Murdered By - Side B)» Eminem

9. «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Billie Eilish

10. «The Greatest Showman» Various Artists

Top des singles*

1. «Jerusalema» Master KG ft. Burna Boy & Nomcebo Zikode

2. «Angst» Apache 207

3. «Mood» 24kGoldn ft. Iann Dior

4. «Afterglow» Ed Sheeran

5. «All We Got» Robin Schulz ft. Kiddo

6. «Blinding Lights» The Weeknd

7. «7» Ufo361, Bonez MC

8. «Head & Heart» Joel Corry, Mnek

9. «Head Shoulders Knees & Toes» Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine

10. «Tribut» Lo & Leduc

