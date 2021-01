Suisse : Top 10 des meilleures ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021.

Top des albums*

1. «Splitter aus Glück» Daniela Alfinito2. «Songs For The Drunk and Broken Hearted» Passenger3. «Power Up» AC/DC4. «McCartney III» Paul McCartney5. «Ich Liebe Dich» Dino Brandao, Faber & Sophie Hunger6. «Fine Line» Harry Styles7. «Steve Lee - The Eyes Of A Tiger» Gotthard8. «Greenfields: The Gibb Brothers’ Songbook» Barry Gibb9. «Evermore» Taylor Swift10. «Harry Styles» Harry Styles