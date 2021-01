Suisse : Top 10 des meilleures ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021.

Top des albums*

1. «Unplugged» Pegasus2. «Inhale/Exhale» LX3. «Neujahrskonzert 2021» Riccardo Muti, Wiener Philharmoniker4. «Music To Be Murdered By» Eminem5. «Power Up» AC/DC6. «Songs For The Drunk and Broken Hearted» Passenger7. «Shoot For The Stars Aim For The Moon» Pop Smoke8. «Greatest Hits» Queen9. «Mele7 2» Zuna10. «The Good Times And The Bad Ones» Why Don’t We