Top 10 des morceaux les plus streamés

Un streaming des plus surprenants

DJ Snake et Malaa ont fait sensation la semaine passée avec un live commun. Ce direct, désormais dispo sur YouTube, va en surprendre plus d’un. Les deux Français n’ont pas donné dans leur registre habituel, la trap et les sonorités sombres. Ils ont livré un set bourré de titres house old-school. On retiendra notamment cet excellent bootleg d’un hit des Fugees.