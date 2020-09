Le duo Twocolors fait de la musique ensemble depuis 2015 et la sortie du single «Follow You».

Du neuf avec du vieux

Ce n’est pas un hasard si «Lovefool», des DJ berlinois Twocolors, vous rappelle quelque chose. Il s’agit d’un remix du morceau du même nom sorti par le groupe pop The Cardigans en 1996. «Depuis nos débuts, nous essayons de construire des ponts entre musique électronique et pop», se justifie d’ailleurs le duo allemand. Le hit est le 47e titre le plus streamé en Suisse.