Ariana est la plus grande

Grâce au succès de «Positions», Ariana Grande est devenue la première artiste féminine à avoir trois chansons classées en tête du Billboard Hot 100 la semaine de leur sortie, et cela dans une même année. En 2020, l’Américaine avait déjà atteint le sommet du top des singles aux États-Unis avec «Stuck With U» et «Rain On Me», tous deux parus au mois de mai.